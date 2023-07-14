Новим головним сержантом 47 ОМБр Маґура став Віталій Аверін

Головним сержантом 47 окремої механізованої бригади Маґура, яка бере участь у наступі на Запорізькому напрямку, призначили Віталія Аверіна на псевдо Авер.

Про рішення повідомили у Telegran-каналі 47 ОМБр.

Тож рапорт головного сержанта бригади Валерія Маркуса задовольнили. Тепер Аверін замінить Маркуса на цій посаді.

— Авер пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону Донбас. Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну, – повідомили у 47 ОМБР.

До призначення на нову посаду Аверін був головним сержантом одного з підрозділів. Він також має орден За мужність III ступеня.

11 липня головний сержант 47 ОМБр Маґура Валерій Маркус написав рапорт, у якому проcив про переведення на нижчу посаду.

Це рішення він пояснив тим, що керівництво бригади не дозволяє побудувати військову частину “згідно з цінностями, декларованими бійцями”. Він також звинуватив офіцерський корпус у некомпетентності.

Крім того, Маркус назвав заступника командира військової частини А4699 “аморальним дегенератом” і додав, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

Джерело: 47 ОМБр

Фото: 47 ОМБр

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