Маркуса обвинили в огромных потерях 47-й бригады, он ответил
Экс-генпрокурор Святослав Пискун обвинил главного сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерия Маркуса в якобы огромных потерях в бригаде.
В видеообращении Маркус опроверг информацию.
Ранее Пискун заявил, что его брат воюет в 47-й бригаде и якобы говорит, что солдат “посылают на минные поля”, рассказывает о больших потерях, а также о том, что он перешел уже в третий состав роты.
— Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Но бог с ними, с россиянами… Страшно, что украинцы в этот бред верят, распространяют, обсуждают, разносят повсюду. Если бы эти люди осознавали, как много вреда они наносят этими действиями… им стало бы очень страшно… Это видео — просто концентрат бреда, — ответил на заявление Маркус.
По его словам, потери 47-й бригады за более чем месяц ежедневных штурмов — меньше 2%.
— Если всех наших погибших более чем за месяц боевых действий, ежедневных штурмов добавить к пропавшим без вести… эта цифра составит менее 2%… В нашей бригаде берегут людей. Это факт, подтвержденный цифрами. Все эти вещи сейчас секретные, но это время пройдет, и потом вы сможете проверить мои слова, — подчеркнул боец.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки.
Фото: Валерий Маркус
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