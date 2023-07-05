Маркуса обвинили в огромных потерях 47-й бригады, он ответил

Экс-генпрокурор Святослав Пискун обвинил главного сержанта 47-й отдельной механизированной бригады Магура Валерия Маркуса в якобы огромных потерях в бригаде.

В видеообращении Маркус опроверг информацию.

Ранее Пискун заявил, что его брат воюет в 47-й бригаде и якобы говорит, что солдат “посылают на минные поля”, рассказывает о больших потерях, а также о том, что он перешел уже в третий состав роты.

— Очень много грязи, порожденной россиянами, льется на нашу бригаду. Но бог с ними, с россиянами… Страшно, что украинцы в этот бред верят, распространяют, обсуждают, разносят повсюду. Если бы эти люди осознавали, как много вреда они наносят этими действиями… им стало бы очень страшно… Это видео — просто концентрат бреда, — ответил на заявление Маркус.

По его словам, потери 47-й бригады за более чем месяц ежедневных штурмов — меньше 2%.

— Если всех наших погибших более чем за месяц боевых действий, ежедневных штурмов добавить к пропавшим без вести… эта цифра составит менее 2%… В нашей бригаде берегут людей. Это факт, подтвержденный цифрами. Все эти вещи сейчас секретные, но это время пройдет, и потом вы сможете проверить мои слова, — подчеркнул боец.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении Силы обороны имеют успех в районе Клищеевки.

Фото: Валерий Маркус

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