Задержание мужчины военными посреди Одессы: в ТЦК признали превышение полномочий

Военное руководство в Одессе объявили о наказании для сотрудников одного из Территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), которые силой задержали посреди улицы потенциального призывника.

Об этом 15 июля сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

Этому предшествовало видео, опубликованное в соцсетях, из-за которого возник скандал. На видео можно было увидеть, как люди в военной форме задерживают неизвестного мужчину и силой сажают в автомобиль, а затем уезжают.

— По результатам проверки инцидента с задержанием военными гражданского лица в Одессе, что приобрело определенный общественный резонанс, было установлено, что гражданин осуществлял прямую трансляцию развертывания мобильного блокпоста, что строго запрещено нормами правового режима военного положения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил замечание от представителей Нацгвардии, гражданин “вошел в конфликт, откровенно провоцируя военных”.

— Во время проверки его документов и сверки данных по базе уклонистов, гражданин начал угрожать, и вел себя агрессивно, не прекращая провокаций. Сотрудники одного из районных ТЦК и СП Одессы, не удержав эмоций, превысили полномочия и, применив силу, всадили его в транспортное средство для доставки в центр комплектования, — пояснили в Одесском военкомате.

В областном ТЦК и СП Одессы признали, что районный военкомат “пытался скрыть свою причастность к инциденту”, но принципиальная позиция командования заключается в “реальной проверке и реагировании на запросы общества”.

Таким образом, по результатам служебной проверки были выявлены причастные к превышению служебных полномочий лица, а также зафиксированы нарушения в использовании военными неучтенного транспортного средства.

— Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности и будут переведены в боевые подразделения, где смогут направить силу и мощь на борьбу с врагом, — говорится в сообщении.

Скандал из-за видео

Видео, о котором идет речь, демонстрирует конфликт между несколькими мужчинами в военной форме и гражданским, которые в результате конфликта заталкивают гражданского мужчину в микроавтобус желтого цвета.

Это не первый раз, когда на видео фиксируют жесткое задержание человек посреди улицы и вручение людям повесток работниками ТЦК и СП. Одесская область является регионом, где чаще всего фиксируются подобные видео.

Поэтому, в частности, в начале июля Орхименко Александр стал новым начальником Одесского областного ТЦК.

Предыдущий глава ТЦК Одесской области Евгений Борисов был уволен по личному поручению президента Владимира Зеленского после расследования о его имуществе, которое семья нажила за время войны.

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