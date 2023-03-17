Март, 17 в 2:25

В Одесском областном ТЦК ответили на обвинения после видео по содержанию мужчин в одном из военкоматов Одесской области.

В соцсетях публиковались обвинения относительно условий и “неоправданного” пребывания военнообязанных в пункте формирования команд.

Соответствующее сообщение-реакцию областной ТЦК обнародовал на своей странице в Facebook.

Сейчас смотрят

Реакция последовала на сообщения из одесских соцсетей, где писали о якобы задержании мужчин и доставке в Малиновский военкомат. Сообщалось, что это якобы произошло на одном из блокпостов Одессы.

Реакция военкомата

В Одесском ТЦК и СП заявили, что некоторые граждане, из-за попыток избежать мобилизации и повысить рейтинг в социальных сетях, создают контент-дискредитацию ВСУ и специально искажают факты.

— Один из блогеров, который учил в социальных сетях премудрости быстрого заработка, попав в пункт формирования команд в ТЦК, пытался поднять рейтинги собственного канала за счет расшатывания темы нечеловеческих условий в таком пункте, неоправданного пребывания там военнообязанных. Условия, в которых находятся военнообязанные во время прохождения медкомиссии и ожидания отправки в воинские части, в ТЦК соответствуют уставным нормам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в военкомате есть места для отдыха, санитарные удобства с горячей водой и достойное питание.

Они заверили, что пребывание в пункте формирования команд, как правило, не превышает 3 суток.

— Во избежание недоразумений, страха или любых других непонятных обстоятельств, каждое военнообязанное лицо должно выполнить свой конституционный долг — явиться в территориальный центр комплектования, уточнить персональные данные, сверить наличие оснований для отсрочки призыва, если таковые имеются, — добавили в военкомате.

В феврале текущего года вокруг Одесского ТЦК и СП также разразился скандал из-за жестокого задержания мужчины посреди улицы. После распространения в соцсетях видео задержания были привлечены к ответственности руководители районного и областного Территориального центра комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП).