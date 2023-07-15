Затримання чоловіка військовими посеред Одеси: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Військове керівництво в Одесі оголосили про покарання для співробітників одного з Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП), які силоміць затримали посеред вулиці потенційного призовника.

Про це 15 липня повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП.

Цьому передувало відео, опубліковане в соцмережах, через який виник скандал. На відео можна було побачити, як люди у військовій формі затримують невідомого чоловіка та силоміць садять в автомобіль, а потім їдуть.

– За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловік отримав зауваження від представників Нацгвардії, громадянин “увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових”.

– Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій. Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування, – пояснили в Одеському військкоматі.

У обласному ТЦК та СП Одеси визнали, що районний військкомат “намагався приховати свою причетність до інциденту”, але принципова позиція командування полягає в “реальній перевірці і реагуванні на запити суспільства”.

Таким чином, за результатами службової перевірки були виявлені причетні до перевищення службових повноважень особи, а також зафіксовано порушення у використанні військовими необлікованого транспортного засобу.

– Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності і будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом, – йдеться у повідомленні.

Скандал через відео

Відео, про яке йдеться, демонструє конфлікт між кількома чоловіками у військовій формі та цивільним, які в результаті конфлікту заштовхують цивільного чоловіка в мікроавтобус жовтого кольору.

Це не вперше, коли на відео фіксують жорстке затримання чоловік посеред вулиці та вручення людям повісток працівниками ТЦК та СП. Одеська область є регіоном, де чи не найчастіше фіксуються подібні відео.

Через це, зокрема, на початку липня Орхіменко Олександр став новим начальником Одеського обласного ТЦК.

Попередній очільник ТЦК Одеської області Євген Борисов був звільнений за особистим дорученням президента Володимира Зеленського після розслідування про його майно, яке родина нажила за час війни.

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