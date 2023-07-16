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Татьяна Забожко, редактор ленты

Тревожная ночь в Севастополе: оккупанты жалуются на массированную атаку БпЛА

Севастополь
Фото: Pixabay

16 июля российские оккупанты в Крыму заявили о “массированной атаке беспилотников”.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 04:19 сообщил, что силы противовоздушной обороны и флот отбивают атаку БпЛА на Севастополь над морем в районе Херсонеса, Севастопольской бухты и Балаклавы.

Уже около семи утра Развожаев отчитался, что “два беспилотника были сбиты, пять – подавлено силами радиоэлектронной борьбы”.

Еще два надводных беспилотника якобы были уничтожены на внешнем рейде.

Никакие объекты ни в Севастополе, ни в акватории, уверяет “губернатор”, не пострадали, потому что “военные уверенно и спокойно отбили атаку беспилотников”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 508-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Аннексия Крыма, Безпілотники, Взрыв, Крым, Севастополь
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