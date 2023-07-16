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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Тривожна ніч у Севастополі: окупанти скаржаться на масовану атаку БпЛА

Севастополь
Фото: Pixabay

16 липня російські окупанти в Криму заявили про “масовану атаку безпілотників”.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв о 04:19 повідомив, що сили протиповітряної оборони та флот відбивають атаку БпЛА на Севастополь над морем у районі Херсонесу, Севастопольської бухти та Балаклави.

Уже близько сьомої ранку Развожаєв відзвітував, що “два безпілотники було збито, п’ять – придушено силами радіоелектронної боротьба”.

Ще два надводні безпілотники буцімто було знищено на зовнішньому рейді.

Жодні об’єкти ні в Севастополі, ні в акваторії, запевняє “губернатор”, не постраждали, тому що “військові впевнено та спокійно відбили атаку безпілотників”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 508-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Анексія Криму, Безпілотники, Вибух, Крим, Севастополь
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