Отправила интимные видео через Telegram: на Полтавщине женщину оштрафовали на 34 тыс. грн

В Полтавской области суд вынес приговор женщине, которая отправила через Telegram свои интимные видео с мастурбацией.

Ее действия классифицировали, как распространение продукции порнографического характера и назначили штраф в размере 34 тыс. грн. Также у женщины конфисковали телефон, как орудие преступления.

Об этом говорится в деле Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что в феврале 2023 года женщина сняла на телефон два видео с собственной мастурбацией и хранила их на телефоне.

19 февраля через Telegram она отправила их другому пользователю месседжера.

— Изготовила с применением видеосъемки собственного обнаженного тела два видеофайла порнографического характера, которые в вульгарно-натуралистической, циничной и непристойной и противоестественной форме отражают сферу половой жизни, — говорится в приговоре суда.

Судебно-искусствоведческая экспертиза установила, что оба видео относятся к продукции порнографического характера.

5 июля 2023 года обвиняемая заключила соглашение о признании вины с прокурором. А 10 июля Новосанжарский суд утвердил это соглашение и назначил женщине 34 тыс. грн штрафа.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения.

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