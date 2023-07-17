Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн

У Полтавській області суд виніс вирок жінці, яка відправила через Telegram свої інтимні відео з мастурбацією.

ЇЇ дії класифікували, як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф у розмірі 34 тис. грн. Також у жінки конфіскували телефон, як знаряддя злочину.

Про це йдеться у справі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що у лютому 2023 року жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала їх на телефоні.

19 лютого через Telegram вона надіслала їх іншому користувачу меседжера.

– Виготовила із застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя, – йдеться у вироку суду.

Судово-мистецтвознавча експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру.

5 липня 2023 року обвинувачена уклала угоду про визнання провини з прокурором. А 10 липня Новосанжарський суд затвердив цю угоду та призначив жінці 34 тис. грн штрафу.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

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