Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн

Telegram, телефон
Фото: Unsplash

У Полтавській області суд виніс вирок жінці, яка відправила через Telegram свої інтимні відео з мастурбацією.

ЇЇ дії класифікували, як розповсюдження продукції порнографічного характеру та призначили штраф у розмірі 34 тис. грн. Також у жінки конфіскували телефон, як знаряддя злочину.

Про це йдеться у справі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що у лютому 2023 року жінка зняла на телефон два відео із власною мастурбацією та зберігала їх на телефоні.

19 лютого через Telegram вона надіслала їх іншому користувачу меседжера.

– Виготовила із застосуванням відеозйомки власного оголеного тіла два відеофайли порнографічного характеру, які у вульгарно-натуралістичній, цинічній та непристойній і протиприродній формі відображають сферу статевого життя, – йдеться у вироку суду.

Судово-мистецтвознавча експертиза встановила, що обидва відео належать до продукції порнографічного характеру.

5 липня 2023 року обвинувачена уклала угоду про визнання провини з прокурором. А 10 липня Новосанжарський суд затвердив цю угоду та призначив жінці 34 тис. грн штрафу.

Вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений у Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Читайте також
Надсилав дівчатам у месенджері порнографію: під Києвом затримали 38-річного збоченця
під Києвом затримали 38-річного збоченця

Полтавська область, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Митрополит Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня – рішення суду
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Завдали 1 млн грн збитків на облаштуванні шкіл: у Києві судитимуть посадовців
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Суддя Тандир був п’яний за кермом, коли збив нацгвардійця – результати судово-психологічної експертизи
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Результатів тесту на алкоголь досі немає: що відомо про перебіг справи судді Тандира
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Мера Рівного визнали винним у корупційному адмінпорушенні та відсторонили на рік
Олександр Третяк
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь