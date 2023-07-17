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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Следующая встреча в формате Рамштайн состоится 18 июля — Резников

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Очередное заседание в формате Рамштайн состоится во вторник, 18 июля.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в колонке для издания Liga.net.

— 18 июля продолжим делать невозможное на очередной встрече в формате Рамштайн, — отметил Резников.

Министр отметил, что по каждому виду иностранного вооружения, которое уже давно на фронте, он сначала слышал “нет, этого не будет, это невозможно”.

— По факту — возможно, но в свое время и при условии нашей настойчивости, — написал он.

В то же время министр не уточнил, в каком именно формате состоится следующее заседание Рамштайн.

Предыдущее заседание в формате Рамштайн состоялось в середине июня. По его итогам партнеры договорились о формировании новых пакетов военной помощи для воинов ВСУ.

В частности, Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты объявили о передаче Украине сотен ракет для Сил противовоздушной обороны. Канада согласилась выделить еще $500 млн для Украины и предоставить ракеты для ПВО.

Норвегия и Германия анонсировали многолетние пакеты, а правительство Дании объявило о самостоятельном выделении пакета долгосрочной военной помощи на $2,6 млрд до 2024 года.

Источник: ЛІГА.net
Міноборони України, Алексей Резников, Рамштайн
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