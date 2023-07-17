Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков

Чергове засідання у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок, 18 липня.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у колонці для видання Liga.net.

— 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн, – зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув “ні, цього не буде, це неможливо”.

— По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості, – написав він.

Водночас міністр не уточнив, у якому саме форматі відбудеться наступне засідання Рамштайну.

Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося у середині червня. За його підсумками партнери домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для воїнів ЗСУ.

Зокрема, Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про передання Україні сотень ракет для Сил протиповітряної оборони. Канада погодилася виділити ще $500 млн для України та надати ракети для ППО.

Норвегія та Німеччина анонсували багаторічні пакети, а уряд Данії оголосив про самостійне виділення пакету довгострокової військової допомоги на $2,6 млрд до 2024 року.

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