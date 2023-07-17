Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Чергове засідання у форматі Рамштайн відбудеться у вівторок, 18 липня.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у колонці для видання Liga.net.

— 18 липня продовжимо робити неможливе на черговій зустрічі у форматі Рамштайн, – зазначив Резніков.

Міністр зауважив, що щодо кожного виду іноземного озброєння, яке вже давно на фронті, він спочатку чув “ні, цього не буде, це неможливо”.

— По факту – можливо, але у свій час і за умови нашої наполегливості, – написав він.

Водночас міністр не уточнив, у якому саме форматі відбудеться наступне засідання Рамштайну.

Попереднє засідання у форматі Рамштайн відбулося у середині червня. За його підсумками партнери домовилися про формування нових пакетів військової допомоги для воїнів ЗСУ.

Зокрема, Данія, Нідерланди, Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про передання Україні сотень ракет для Сил протиповітряної оборони. Канада погодилася виділити ще $500 млн для України та надати ракети для ППО.

Норвегія та Німеччина анонсували багаторічні пакети, а уряд Данії оголосив про самостійне виділення пакету довгострокової військової допомоги на $2,6 млрд до 2024 року.

Джерело: ЛІГА.net
Міноборони України, Олексій Резніков, Рамштайн
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Резніков прокоментував річну програму для України замість ПДЧ на саміті НАТО у Вільнюсі
Олексій Резніков
За час наступу ЗСУ просунулися на Півдні майже на 10 км – Маляр
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков
Віскі вже в дорозі: Воллес зізнався, як спілкувався з Резніковим шифрами на початку вторгнення
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков
Данія передала Україні шість безпілотників для виявлення ворожих мін
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков
За підсумками саміту НАТО Україна отримає підтримку на €1,5 млрд – Резніков
Олексій Резніков
Відео
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента

Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.

Наталя Жуковська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (17.07.2023)
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться 18 липня – Резніков
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь