Обсудили приоритеты следующего Рамштайна: Остин провел телефонный разговор с Резниковым
Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым накануне очередного заседания в формате Рамштайн.
Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.
— Сегодня я поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым накануне завтрашней виртуальной встречи Контактной группы по обороне Украины, на которой мы продолжим заявлять о своей неизменной поддержке, — написал он.
Остин проинформировал украинского министра об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников представил обновленную информацию о ситуации в Украине.
Ожидается, что на Рамштайн-14 основное внимание будет уделено самым необходимым потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению в долгосрочной перспективе.
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится во вторник, 18 июля.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская