Обсудили приоритеты следующего Рамштайна: Остин провел телефонный разговор с Резниковым

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым накануне очередного заседания в формате Рамштайн.

Об этом глава Пентагона сообщил в Twitter.

— Сегодня я поговорил со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым накануне завтрашней виртуальной встречи Контактной группы по обороне Украины, на которой мы продолжим заявлять о своей неизменной поддержке, — написал он.

Остин проинформировал украинского министра об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности, а Резников представил обновленную информацию о ситуации в Украине.

Ожидается, что на Рамштайн-14 основное внимание будет уделено самым необходимым потребностям Украины в противовоздушной обороне и боеприпасах, а также поддержке и материально-техническому обеспечению в долгосрочной перспективе.

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн состоится во вторник, 18 июля.

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