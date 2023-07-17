Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича

Віктор Янукович
Фото: УНИАН

В суд направлен обвинительный акт в отношении беглого украинского экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти в 2010 году.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Фигурантом дела также является бывший замминистра юстиции Украины, фамилия которого не озвучивается.

По данным следствия, в сентябре – октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель главы Минюста неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года.

Тогда подконтрольная Януковичу Партия регионов направила в Конституционный суд Украины запрос о конституционности реформы 2004 года, которая предусматривала переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. КСУ признал изменения от 2004 года не соответствующими Основному закону.

Была возвращена в действие Конституция 1996 года, а с ней – и президентско-парламентская форма правления. Это существенно увеличило полномочия Януковича. В то же время, сократились полномочия парламента и правительства.

После свержения режима Януковича Верховная Рада возобновила действие Конституции в редакции 2004 года.

Виктору Януковичу и экс-замминистра инкриминируют ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование по делу завершено. Стороне защиты предоставили доступ к материалам, после чего в суд направили обвинительный акт.

Поскольку бывшие чиновники прячутся за границей, досудебное расследование осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Как известно, Виктор Янукович уехал из Украины зимой 2014 года – сразу после Революции Достоинства. В январе 2019 года украинский суд заочно приговорил его к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Читайте также
В Украине заочно будут судить Януковича за подстрекательство к дезертирству
віктор янукович

Источник: Офис генпрокурора, ГБР
Віктор Янукович, ГБР, Офис генпрокурора, Розслідування, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Суд отправил за решетку участника незаконного вооруженного формирования “Самооборона Крыма”
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Арест судьи Тандыра продлили до 26 августа
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Отправила интимные видео через Telegram: на Полтавщине женщину оштрафовали на 34 тыс. грн
Telegram, телефон
Митрополит Павел будет находиться под стражей до 14 августа — решение суда
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Нанесли 1 млн грн убытков на обустройстве школ: в Киеве будут судить чиновников
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Видео
Власть помогать не спешит: одесситы самостоятельно восстанавливают здания после удара РФ

Прошел почти месяц после последнего масштабного удара россиянами по Одессе. В ночь на 14 июня враг атаковал город четырьмя Калибрами. Тогда ударная волна повредила жилые дома, бизнес-центр и политехнический университет. Людям, в частности, педагогам, обещали помочь международные организации и местные власти.

Александра Ченкова
Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Обстрел Киева 24 июня: пострадавшим до сих пор не предоставили жилье и не выплатили компенсации
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента
Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича
Отдых на Шацких озерах 2023: почему стоит поехать и чем там заняться
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь