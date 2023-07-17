Захват госвласти в 2010 году: в суд направили еще одно дело против Януковича

В суд направлен обвинительный акт в отношении беглого украинского экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти в 2010 году.

Об этом сообщили пресс-службы Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований.

Фигурантом дела также является бывший замминистра юстиции Украины, фамилия которого не озвучивается.

По данным следствия, в сентябре – октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель главы Минюста неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года.

Тогда подконтрольная Януковичу Партия регионов направила в Конституционный суд Украины запрос о конституционности реформы 2004 года, которая предусматривала переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления. КСУ признал изменения от 2004 года не соответствующими Основному закону.

Была возвращена в действие Конституция 1996 года, а с ней – и президентско-парламентская форма правления. Это существенно увеличило полномочия Януковича. В то же время, сократились полномочия парламента и правительства.

После свержения режима Януковича Верховная Рада возобновила действие Конституции в редакции 2004 года.

Виктору Януковичу и экс-замминистра инкриминируют ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование по делу завершено. Стороне защиты предоставили доступ к материалам, после чего в суд направили обвинительный акт.

Поскольку бывшие чиновники прячутся за границей, досудебное расследование осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Как известно, Виктор Янукович уехал из Украины зимой 2014 года – сразу после Революции Достоинства. В январе 2019 года украинский суд заочно приговорил его к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

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