Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича

До суду скеровано обвинувальний акт щодо українського експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади у 2010 році.

Про це поінформували пресслужби Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

Фігурантом справи також є колишній заступник міністра юстиції України, прізвище якого не озвучується.

За даними слідства, у вересні – жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник глави Мін’юсту в неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року.

Тоді підконтрольна Януковичу Партія регіонів направила до Конституційного суду України запит щодо конституційності реформи 2004 року, яка передбачала перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. КСУ визнав зміни від 2004 року такими, що не відповідають Основному закону.

Було повернуто в дію Конституцію 1996 року, а з нею – і президентсько-парламентську форму правління. Це суттєво збільшило владні повноваження Януковича. Водночас скоротилися повноваження парламенту та уряду.

Після повалення режиму Януковича Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.

Віктору Януковичу та ексзаступнику міністра інкримінують ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Їм загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі завершено. Стороні захисту надали доступ до матеріалів, після чого до суду скерували обвинувальний акт.

Оскільки колишні чиновники переховуються за кордоном, досудове розслідування здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Як відомо, Віктор Янукович виїхав із України взимку 2014 року – одразу після Революції Гідності. У січні 2019 року український суд заочно засудив його до 13 років ув’язнення за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни.

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