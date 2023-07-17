Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
На Кримському мосту впали два прольоти: окупанти називають це “надзвичайною подією”
Атака по Запоріжжю: одна людина постраждала, у місті частково немає світла
Під Києвом знайшли тіло дев’ятирічного хлопчика, який зник біля озера
Через дірки видно море: перші фото руйнувань Кримського мосту
З’явилось відео вибуху на Кримському мосту
Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича

Віктор Янукович
Фото: УНІАН

До суду скеровано обвинувальний акт щодо українського експрезидента-втікача Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади у 2010 році.

Про це поінформували пресслужби Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань.

Фігурантом справи також є колишній заступник міністра юстиції України, прізвище якого не озвучується.

За даними слідства, у вересні – жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник глави Мін’юсту в неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року.

Тоді підконтрольна Януковичу Партія регіонів направила до Конституційного суду України запит щодо конституційності реформи 2004 року, яка передбачала перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. КСУ визнав зміни від 2004 року такими, що не відповідають Основному закону.

Було повернуто в дію Конституцію 1996 року, а з нею – і президентсько-парламентську форму правління. Це суттєво збільшило владні повноваження Януковича. Водночас скоротилися повноваження парламенту та уряду.

Після повалення режиму Януковича Верховна Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.

Віктору Януковичу та ексзаступнику міністра інкримінують ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади). Їм загрожує позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у справі завершено. Стороні захисту надали доступ до матеріалів, після чого до суду скерували обвинувальний акт.

Оскільки колишні чиновники переховуються за кордоном, досудове розслідування здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Як відомо, Віктор Янукович виїхав із України взимку 2014 року – одразу після Революції Гідності. У січні 2019 року український суд заочно засудив його до 13 років ув’язнення за державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни.

Читайте також
В Україні заочно судитимуть Януковича за підбурювання до дезертирства
віктор янукович

Джерело: Офіс генпрокурора, ДБР
Віктор Янукович, ДБР, Офіс генпрокурора, Розслідування, Суд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Суд відправив за ґрати учасника незаконного збройного формування “Самооборона Криму”
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Арешт судді Тандира продовжили до 26 серпня
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Відправила інтимні відео через Telegram: на Полтавщині жінку оштрафували на 34 тис. грн
Telegram, телефон
Митрополит Павло перебуватиме під вартою до 14 серпня – рішення суду
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Завдали 1 млн грн збитків на облаштуванні шкіл: у Києві судитимуть посадовців
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Обстріл Києва 24 червня: постраждалим і досі не надали житла та не виплатили компенсації
Падіння уламків ракет на будинок у Солом'янському районі Києва
Одним з перших зайшов до Бучі: історія польського військового кореспондента
Захоплення держвлади в 2010 році: до суду скерували ще одну справу проти Януковича
Відпочинок на Шацьких озерах 2023: чому варто поїхати і чим там зайнятися
Шацкие озера
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь