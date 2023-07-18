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Игнат сообщил, когда первая группа пилотов поедет учиться на F-16

Юрій Ігнат

Выезд первой группы пилотов на обучение на истребителях F-16 ожидается до конца лета.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Мы надеемся, что через несколько недель (начнется обучение украинских пилотов на F-16 — Ред.), как сказал Джейкоб Салливан (советник президента США по вопросам национальной безопасности — Ред.). Бог даст, чтобы до конца лета наши пилоты выехали на обучение и быстрее вернулись, — сказал Игнат на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.

Он отметил, что это будет группа летчиков, которые будут учиться именно на F-16.

Другие группы пилотов будут проходить базовые учения: наземную подготовку с переходом в практические полеты на различных самолетах, в том числе и на истребителях.

— Это все будет происходить в разных странах, потому что мощностей для быстрого обучения такого большого количества людей в одной стране нет. Поэтому должны понимать, что авиационная коалиция не зря создана. Кто-то помогает самолетами, кто-то — обучением пилотов, кто-то — подготовкой боевых инженеров и т.д., — добавил Игнат.

Напомним, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Ожидается, что тренировки начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.

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Винищувачі F-16

Фото: Медиацентр Украина

Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Юрій Ігнат
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