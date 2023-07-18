Ігнат повідомив, коли перша група пілотів поїде навчатися на F-16

Виїзд першої групи пілотів на навчання на винищувачах F-16 очікується до кінця літа.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми сподіваємось, що за кілька тижнів (розпочнеться навчання українських пілотів на F-16 – Ред.), як сказав Джейкоб Салліван (радник президента США з питань національної безпеки – Ред.). Бог дасть, щоб до кінця літа наші пілоти виїхали на навчання і швидше повернулися, – сказав Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Він зазначив, що це буде група льотчиків, які навчатимуться саме на F-16.

Інші групи пілотів проходитимуть базові навчання: наземну підготовку з переходом у практичні польоти на різних літаках, зокрема і на винищувачах.

– Це все відбуватиметься в різних країнах, тому що потужностей для швидкого навчання такої великої кількості людей в одній країні немає. Тому маємо розуміти, що авіаційна коаліція недаремно створена. Хтось допомагає літаками, хтось – навчанням пілотів, хтось – підготовкою бойових інженерів тощо, – додав Ігнат.

Нагадаємо, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна та 11 держав-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Очікується, що тренування розпочнуться наприкінці літа й проходитимуть у Данії.

Фото: Медіацентр Україна

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