Карта боевых действий на 18.07.2023 — ситуация на фронте

Карта боевых действий в Украине на 18.07.2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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