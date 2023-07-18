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Зерновая сделка без России и Рамштайн-14: что происходит на 510-й день войны

510-й день війни
18 июля, 0:11

Зеленский обсудил с Гутерришем зерновое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем ситуацию по зерновой сделке, продолжение которой блокирует РФ.

Стороны договорились работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия по путям в Черном море.

Война в Украине
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Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
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