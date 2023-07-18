Зерновая сделка без России и Рамштайн-14: что происходит на 510-й день войны

18 июля, 0:11

Зеленский обсудил с Гутерришем зерновое соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсекретарем ООН Антонио Гутерришем ситуацию по зерновой сделке, продолжение которой блокирует РФ.

Стороны договорились работать вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия по путям в Черном море.