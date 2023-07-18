Киев был на грани эвакуации, ситуация была очень близка к критической – Кличко

Киев был близок к эвакуации после блэкаута осенью 2022 года, тогда в городе после обстрелов инфраструктуры исчезли свет и тепло.

Об этом городской голова Киева Виталий Кличко рассказал в интервью Суспільному.

— Я могу сказать, что ситуация была очень близка к критической. В Киеве был блэкаут. Он пришелся на ночную часть времени, но нам погода очень помогла, потому что был плюс. Если бы минусовая температура была, нам пришлось бы сливать воду из системы отопления, а восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда бы стало тепло, — рассказал городской голова.

По его словам, тогда система работала на пределе своих возможностей.

Виталий Кличко также отметил, что сценарий с блэкаутом может повториться, потому жители Киева “могут оказаться на грани необходимости в какой-то частичной эвакуации”.

— И мы должны, мы должны быть готовы к различным сценариям и знать, что мы делаем при том или ином сценарии. Но мы делаем все для того, чтобы они не были реализованы, — подытожил мэр.

Фото: Виталий Кличко

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