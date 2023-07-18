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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Київ був на межі евакуації, ситуація була дуже близька до критичної – Кличко

Віталій Кличко

Київ був близький до евакуації після блекауту восени 2022 року, адже тоді після обстрілів інфраструктури у місті зникли світло та тепло.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко розповів в інтерв’ю Суспільному.

– Я можу сказати, що ситуація була дуже близька до критичної. У Києві був блекаут. Він прийшовся на нічну частину часу, та нам погода дуже допомогла, тому що був плюс. Якби мінусова температура була, ми повинні були б зливати воду з системи опалення, відновити це можливо було б тільки наступної весни, коли стало б тепло, – розповів міський голова.

За його словами, тоді система працювала на межі своєї спроможності.

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Віталій Кличко також зазначив, що сценарій з блекаутом може повторитися, тож “можемо опинитися на межі потреби в якійсь частковій евакуації”.

– І ми повинні, ми повинні бути готовими до різних сценаріїв і знати, що ми робимо за того чи іншого сценарію. Але ми робимо все для того, щоб вони не були реалізовані, – підсумував мер.

Фото: Віталій Кличко

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