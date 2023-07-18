В Беларусь уже вывезли более 2 тысяч детей, к осени их количество может увеличиться – The Telegraph

Около 2 150 украинских детей в возрасте от 6 лет было вывезено в Беларусь с сентября 2022 года, к осени их количество может увеличиться до 3000.

Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что это происходит с ведома президента Беларуси Александра Лукашенко, что делает его прямым соучастником военных преступлений России.

В материале Belarus abducts thousands of Ukrainian children (Беларусь похищает тысячи украинских детей) говорится, что в Международный уголовный суд в Гааге (МУС) переданы доказательства связи Лукашенко и других официальных лиц Беларуси с массовым похищением украинских детей, которое уже стало основанием для выдачи МУС ордеров на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

В белорусской оппозиционной группе Национальное антикризисное управление, которое передало документы в МУС, отметили, что Лукашенко “является основным виновником в насильственном перемещении этих детей в Беларусь” и “непосредственно давал указания по организации финансирования этих процессов”.

Издание информирует, что вывезенных в Беларусь украинских детей размещают в Минской области в санатории Острошицкий городок, центре Зубренок и лагере Дубрава, а также в лагере Золотые пески на Гомельщине.

The Telegraph также публикует видео, которое было снято, как утверждается, в санатории Дубрава. На записи белорусские певицы Груздевы выступают перед украинскими детьми и желают Байдену и Зеленскому “сдохнуть” и чтобы “Путин процветал и взял под контроль всю Украину”.

Как отмечают журналисты, в аналогичных лагерях в России детей подвергали принудительному “перевоспитанию”, били за непослушание, а также настраивали против Украины. В некоторых случаях детей заставляли проходить военную подготовку.

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