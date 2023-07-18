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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ми маємо спільно вимагати від РФ негайно надати список дітей, вивезених з України: Кулеба на дебатах ГА ООН

Діти-акція
Фото: Pexels

Українська сторона закликає інші країни світу спільно вимагати від держави-агресора РФ негайно надати повний список дітей, яких вивезли окупанти, надати доступ представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо України.

За його словами, російське повномасштабне вторгнення позбавило нормального життя близько 7,5 млн українських дітей. Близько двох третин з них стали внутрішніми переселенцями або виїхали за кордон, зазначив очільник МЗС.

Він наголосив, що РФ вбила щонайменше 494 українських дітей, поранила ще 1 052 неповнолітніх, 379 дітей зникли безвісти під час бойових дій. Ці дані можуть бути не остаточними, тому що частина території України досі перебуває під окупацією.

За останніми даними, щонайменше 19 474 дітей незаконно депортували російські війська з території України. Серед них – 4 390 неповнолітніх сиріт або позбавлених батьківського піклування.

Нині лише 383 дітей вдалося повернути додому та до своїх рідних, проте десятки тисяч неповнолітніх досі чекають на допомогу, наголосив Кулеба.

Він зазначив, що Україна вітає рішення генерального секретаря ООН внести до додатка його доповіді про дітей та збройний конфлікт згадку про ЗС РФ та пов’язані з ними збройні формування через серйозні злочини, які скоєні проти дітей в Україні.

Кулеба стверджує, що РФ має звільнити українських дітей та повернути до своїх родин. Він закликав усі країни-члени ООН чинити максимальний тиск на Росію в межах національних можливостей.

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дитина плаче, насильство, діти

Війна в Україні, Генасамблея ООН, Депортація, Дмитро Кулеба, МЗС України, ООН, Українці
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