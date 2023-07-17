Удар по кафе в Краматорске: СБУ задержала местного информатора ФСБ
Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали информатора, который “отчитывался” ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня.
Как установили правоохранители, задержанный получил задание сразу после воздушной атаки на город.
Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных, а также есть ли среди пострадавших представители Сил обороны Украины.
Задержали злоумышленника, когда тот помогал агрессору готовить новые воздушные удары по региону.
Для этого информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.
Что известно о задержанном информаторе ФСБ в Краматорске
Информатором ФСБ был местный житель.
К сотрудничеству спецслужба РФ привлекла его весной 2023 года.
В поле зрения агрессора мужчина попал, когда писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.
Коммуницировал с ФСБ злоумышленник через мессенджер.
Для конспирации фигурант зарегистрировал аккаунт под вымышленным именем.
Подозреваемый в данный момент находится под стражей, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.
Напомним, что удар ракетами Искандер по Краматорску российские оккупанты нанесли в половине восьмого вечера 27 июня.
Одна ракета попала в пиццерию Рио в центре города, другая с разницей в 30 секунд упала в пригороде – поселке Беленькое.
Вражеский обстрел унес жизни 12 человек. Среди погибших – трое детей: 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко, а также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.
Пострадавших – 60 человек, в том числе и восьмимесячный младенец.
Тогда же по горячим следам был задержан агент спецслужб РФ, который скорректировал удар по кафе в Краматорске.
Вражеским агентом оказался работник местного газотранспортного предприятия.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.
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