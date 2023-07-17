Удар по кафе в Краматорске: СБУ задержала местного информатора ФСБ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали информатора, который “отчитывался” ФСБ о последствиях российского удара по кафе в Краматорске 27 июня.

Как установили правоохранители, задержанный получил задание сразу после воздушной атаки на город.

Больше всего ФСБ интересовала информация о количестве погибших и травмированных, а также есть ли среди пострадавших представители Сил обороны Украины.

Задержали злоумышленника, когда тот помогал агрессору готовить новые воздушные удары по региону.

Для этого информатор ФСБ скрыто отслеживал места базирования и перемещения украинских защитников на территории прифронтового города.

Что известно о задержанном информаторе ФСБ в Краматорске

Информатором ФСБ был местный житель.

К сотрудничеству спецслужба РФ привлекла его весной 2023 года.

В поле зрения агрессора мужчина попал, когда писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.

Коммуницировал с ФСБ злоумышленник через мессенджер.

Для конспирации фигурант зарегистрировал аккаунт под вымышленным именем.

Подозреваемый в данный момент находится под стражей, а правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Напомним, что удар ракетами Искандер по Краматорску российские оккупанты нанесли в половине восьмого вечера 27 июня.

Одна ракета попала в пиццерию Рио в центре города, другая с разницей в 30 секунд упала в пригороде – поселке Беленькое.

Вражеский обстрел унес жизни 12 человек. Среди погибших – трое детей: 14-летние сестры-близнецы Юлия и Анна Аксенченко, а также 17-летняя девушка, работавшая в заведении.

Пострадавших – 60 человек, в том числе и восьмимесячный младенец.

Тогда же по горячим следам был задержан агент спецслужб РФ, который скорректировал удар по кафе в Краматорске.

Вражеским агентом оказался работник местного газотранспортного предприятия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 509-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник : СБУ

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