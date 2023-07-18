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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

На Херсонщині контрактниця ЗСУ зливала росіянам дані про українські БпЛА

СБУ затримала російську агентку на Херсонщині
Фото: СБУ

СБУ затримала російську агентку, яка “зливала” інформацію про українські безпілотники на Херсонщині.

Зрадницею виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується на Херсонщині та виконує бойові завдання на передовій.

За вказівкою російської спецслужби жінка збирала розвіддані про безпілотні літальні апарати Сил безпеки та оборони.

Насамперед ворога цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

– Агентка ГРУ намагалась зібрати максимум інформації про можливі контрнаступальні операції українських військ. Також вона відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли “евакуювати” її до РФ і видати російський паспорт, – повідомили в СБУ.

У поле зору російської спецслужби фігурантка потрапила через підписку на різні групи військового спрямування у забороненій соцмережі Вконтакте.

Зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
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