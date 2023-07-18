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Малиновская Ангелина, редактор ленты

На Таврическом направлении продолжаются бои, местами враг отступает — Тарнавский

На Таврическом направлении продолжаются бои, местами враг отступает — Тарнавский
Фото: Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении продолжаются бои, местами Силы обороны имеют успехи, а враг отступает.

Об этом в Telegram сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

В общем за прошедшие сутки враг 20 раз атаковал позиции наших военных и совершил 678 обстрелов.

Артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1 681 огневое задание.

— За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот, — проинформировал Тарнавский.

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Бої на фронті

Кроме того, была уничтожена 41 единицу военной техники противника. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 3 гаубицы 2А65 Мста-Б, 2 единицы БМ-21 Град, БПЛА Орлан-30, Supercam, Zala, самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация, пушка Гиацинт-С и автомобильная техника.

Также было уничтожено 4 склада боеприпасов врага.

Война в Украине, Російська агресія
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