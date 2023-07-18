Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

Об этом на брифинге сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Здесь (на Лимано-Купянском направлении, — Ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его, — сказал он.

Череватый добавил, что это направление является лидером по артиллерийским ударам. Так, за сутки россияне 536 раз били различными типами и калибрами артиллерии.

Читайте также
В разведке Британии заметили продвижение ВСУ и армии РФ на разных направлениях
Бої за Бахмут

Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов. Украинские военные уничтожили 34 захватчиков и ранили еще 115. Также были подпиты российский танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка Пион, две пушки, беспилотник, три склада боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы.

Война в Украине, Куп'янськ, Лиман
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Призывал топить украинских детей: СБУ сообщила еще одно подозрение экс-директору RT
антон кузнєцов-красовський
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание — объясняет эксперт
Герой України
Загнанный в тупик в Бахмуте враг открывает новые направления: Маляр объяснила тактику РФ
Ганна Маляр
Нельзя допустить, чтобы война с РФ длилась еще 500 дней: глава британского МИД в ООН
Джеймс Клеверлі
Денежная помощь от $1KProject: как украинцам получить $1 тыс.
РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (17.07.2023)
РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь