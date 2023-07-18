РФ пытается перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении — Череватый

Российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

Об этом на брифинге сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Здесь (на Лимано-Купянском направлении, — Ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его, — сказал он.

Череватый добавил, что это направление является лидером по артиллерийским ударам. Так, за сутки россияне 536 раз били различными типами и калибрами артиллерии.

Также на этом направлении произошло восемь боевых столкновений и 10 авианалетов. Украинские военные уничтожили 34 захватчиков и ранили еще 115. Также были подпиты российский танк Т-72, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка Пион, две пушки, беспилотник, три склада боеприпасов и семь авто, которые подвозили боеприпасы.

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