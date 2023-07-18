На Таврійському напрямку тривають бої, місцями ворог відступає – Тарнавський
На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає.
Про це у Telegram повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
Загалом, протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції наших військових та здійснив 678 обстрілів.
Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.
– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот, – проінформував Тарнавський.
Крім того, було знищено 41 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 Мста-Б, 2 одиниці БМ-21 Град, БПЛА Орлан-30, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самохідна артилерійська установка 2С3 Акація, гармата Гіацинт-С та автомобільна техніка.
Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська