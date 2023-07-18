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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями ворог відступає – Тарнавський

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями ворог відступає – Тарнавський
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає.

Про це у Telegram повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Загалом, протягом минулої доби ворог 20 разів атакував позиції наших військових та здійснив 678 обстрілів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання.

– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше трьох рот, – проінформував Тарнавський.

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Крім того, було знищено 41 одиницю військової техніки противника. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 3 гаубиці 2А65 Мста-Б, 2 одиниці БМ-21 Град, БПЛА Орлан-30, БПЛА Supercam, БПЛА Zala, самохідна артилерійська установка 2С3 Акація, гармата Гіацинт-С та автомобільна техніка.

Також було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Війна в Україні, Російська агресія
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