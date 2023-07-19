Под Купянском продолжаются бои, инициатива на нашей стороне — Маляр
Украинские защитники оказывают сопротивление оккупационным войскам Российской Федерации на Купянском и Бахмутском направлениях, места Вооруженным силам Украины удается продвигаться вперед.
Об этом вечером вторника, 18 июля, сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр в своем Telegram-канале.
По ее словам, наступление врага на Купянском направлении пока не имеет успеха.
— Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне, — сообщила она.
В то же время на южном фланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение Сил обороны.
— На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции, — сообщила заместитель министра обороны.
Маляр говорит, что ВСУ имеют дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем.
Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что оккупанты пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении.
По его словам, враг сосредоточил на этом направлении более 100 тыс. оккупантов и около 900 танков.
В Генеральном штабе ВСУ за вечер 18 июля сообщили, что враг сосредоточил основные усилия на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои, а в течение суток состоялось 18 боевых столкновений.
Отметим, что Купянск является вторым крупнейшим железнодорожным узлом на Харьковщине после непосредственного областного центра области — Харькова. Купянск расположен в 40 км от границы с Россией, поэтому для оккупантов этот город имеет особое значение.
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