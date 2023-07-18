ВСУ не дали восстановить позиции врагу на Шахтерском направлении — Генштаб

На Шахтерском направлении, в районах Ровнополья Донецкой области и Новодаровки в Запорожье, российские оккупанты пытались восстановить утраченное положение. Попытки противника оказались неудачными.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18 июля.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Там продолжаются тяжелые бои, а в течение суток состоялось 18 боевых столкновений.

— На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области, — говорится в сводке.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, а на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление россиян в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Отмечается, что враг в течение суток нанес 70 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Источник : Генштаб ВСУ

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