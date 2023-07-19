Під Куп’янськом тривають бої, ініціатива на нашому боці – Маляр

Українські захисники чинять опір окупаційним військам Російської Федерації на Куп’янському та Бахмутському напрямках, місцями Збройним силам України вдається просуватися вперед.

Про це ввечері вівторка, 18 липня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі.

За її словами, наступ ворога на Куп’янському напрямку наразі не має успіху.

– Бої тривають, але ініціатива вже на нашому боці, – повідомила вона.

Водночас на південному фланзі навколо Бахмута сьогодні, як і всі попередні дні, було просування Сил оборони.

– На північному фланзі сьогодні тривали бої. Ворог намагається повернути втрачені позиції, – повідомила заступниця міністра оборони.

Маляр каже, що ЗСУ мають справу з щільним мінуванням та інтенсивним ворожим вогнем.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомляв, що окупанти намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп’янському напрямку.

За його словами, ворог зосередив на цьому напрямку понад 100 тис. окупантів та близько 900 танків.

У Генеральному штабі ЗСУ за вечір 18 липня повідомили, що ворог зосередив основні зусилля на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там тривають важкі бої, а протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

Зазначимо, що Куп’янськ є другим найбільшим залізничним вузлом на Харківщині після безпосереднього обласного центру – Харкова. Куп’янськ розташований за 40 км від кордону з Росією, тому для окупантів це місто має особливе значення.

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