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Малиновская Ангелина, редактор ленты

США сделают все, чтобы Украина получила необходимое вооружение: Остин открыл Рамштайн-14

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками и партнерами приложат все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для противостояния агрессии РФ.

Об этом он сказал в начале 14-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

— Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для противостояния российской агрессии, – сказал Остин.

Он сообщил, что приоритетной для союзников остается поставка Украине “критически важных” систем ПВО и боеприпасов.

Напомним, что участники заседания Рамштайн-14, которое проходит сегодня в формате онлайн, прежде всего обсудят усиление ПВО и предоставление Украине артиллерии, которая необходима для продолжения контрнаступления на фронте.

Война в Украине, Ллойд Остин, Рамштайн
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