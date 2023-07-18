США сделают все, чтобы Украина получила необходимое вооружение: Остин открыл Рамштайн-14
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками и партнерами приложат все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для противостояния агрессии РФ.
Об этом он сказал в начале 14-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.
— Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы Украина получила все необходимое для противостояния российской агрессии, – сказал Остин.
Он сообщил, что приоритетной для союзников остается поставка Украине “критически важных” систем ПВО и боеприпасов.
Напомним, что участники заседания Рамштайн-14, которое проходит сегодня в формате онлайн, прежде всего обсудят усиление ПВО и предоставление Украине артиллерии, которая необходима для продолжения контрнаступления на фронте.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская