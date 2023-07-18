Все, что нужно для контрнаступления: в Пентагоне назвали приоритеты Рамштайна-14

Участники заседания Рамштайн-14, которое состоится сегодня в формате онлайн, прежде всего обсудят усиление ПВО и предоставление Украине артиллерии, которая необходима для продолжения контрнаступления на фронте.

Об этом сообщила на брифинге заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх.

— Контактная группа по вопросам обороны Украины сосредоточится на контрнаступлении, убеждаясь, что партнеры и союзники, мы все вместе говорим о том, что нужно Украине. А мы знаем, что ее приоритеты — это противовоздушная оборона и больше артиллерии. И это остается в центре внимания, — подчеркнула она.

Представительница Пентагона также не исключила, что во время Рамштайн-14 будут говорить о выходе РФ из зернового соглашения, однако главное — это убедиться, что Украина имеет все необходимое для контрнаступления.

Отвечая на вопрос об атаке на Крымский мост 17 июля, она отметила, что Крым является частью Украины, поэтому именно она имеет право говорить о своих операциях.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, скоординировав действия перед очередным заседанием в формате Рамштайн.

Источник: U.S. DepartmentofDefense

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