США зроблять все, аби Україна отримала необхідне озброєння: Остін відкрив Рамштайн-14
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США разом із союзниками й партнерами докладуть усіх зусиль, щоби Україна отримала все необхідне для протистояння агресії РФ.
Про це він сказав на початку 14-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
– Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії, – сказав Остін.
Він повідомив, що пріоритетним для союзників залишається постачання Україні “критично важливих” систем ППО і боєприпасів.
Нагадаємо, що учасники засідання Рамштайн-14, яке проходить сьогодні у форматі онлайн, передусім обговорять посилення ППО та надання Україні артилерії, яка необхідна для продовження контрнаступу на фронті.
Матеуш Ляховський – польський воєнний кореспондент. Він приїхав до України у перші дні повномасштабного вторгнення як волонтер. Про побачене писав у соцмережах, згодом налагодив співпрацю з польськими редакціями.Наталя Жуковська