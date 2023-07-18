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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

США зроблять все, аби Україна отримала необхідне озброєння: Остін відкрив Рамштайн-14

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США разом із союзниками й партнерами докладуть усіх зусиль, щоби Україна отримала все необхідне для протистояння агресії РФ.

Про це він сказав на початку 14-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

– Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Україна отримала все необхідне для протистояння російській агресії, – сказав Остін.

Він повідомив, що пріоритетним для союзників залишається постачання Україні “критично важливих” систем ППО і боєприпасів.

Нагадаємо, що учасники засідання Рамштайн-14, яке проходить сьогодні у форматі онлайн, передусім обговорять посилення ППО та надання Україні артилерії, яка необхідна для продовження контрнаступу на фронті.

Війна в Україні, Ллойд Остін, Рамштайн
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