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Илья Нежигай, редактор ленты

Ситуация на передовой и безопасность украинских портов — Зеленский провел заседание Ставки

Ситуация на передовой и безопасность украинских портов — Зеленский провел заседание Ставки
Фото: Офис президента

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего главной темой стала безопасность украинских портов после выхода России из зерновой сделки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 18 июля.

Он сообщил, что в течение дня провел заседание Ставки.

По его словам, во время Ставки были доклады военных, разведки, Службы безопасности, МВД.

— Вопросы понятны — ситуация на передовой, все горячие направления — от Купянского до Херсонщины, Донецкая область, южные районы Запорожской области. Рассмотрели вопрос о поставках боеприпасов и защиты от российских ракетных и дроновых ударов, — сообщил он.

Основными вопросами Ставки были защита портов Украины и продолжение продовольственного экспорта морем.

— Это стратегически важный вопрос. И не только для нашего государства. В прошлом году благодаря нашей Черноморской зерновой инициативе удалось предотвратить ценовой кризис на глобальном продовольственном рынке. За ценовым взрывом неизбежно начались бы и политические и миграционные кризисы, в частности в африканских и азиатских странах. Очевидно, российское руководство сейчас таки пытается спровоцировать эти кризисы, — сказал президент.

Владимир Зеленский считает, что без экспорта Украины дефицит на глобальном рынке будет “очень ощутимым” не только для беднейших стран.

— Разные страны почувствуют: от Ливии и Египта до Бангладеш и Китая. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы предотвратить это. Со своей стороны разрабатываем варианты действий, договоренностей для того, чтобы сохранить и украинскую глобальную роль гаранта продовольственной безопасности, и наши морские выходы на мировой рынок, и рабочие места для украинцев в портах и аграрной индустрии. Боремся и за мировую безопасность, и за нашего украинского фермера, — сказал он.

Украинский лидер добавил, что накануне встречался с представителями африканских СМИ, которые перед этим посетили Херсонщину и Бучу, а также пообщались с родными жертв войны.

— Каждый раз, когда журналисты из других стран приезжают в Украину и собственными глазами видят последствия российской агрессии, они возвращаются домой с правдой об этой войне. И мы говорим с ними во время интервью не на английском или французском языках — нет, мы говорим на языке правды, и это очень помогает нам держать и увеличивать внимание мира к Украине, к нашей борьбе за свободу. Мы говорили с африканскими медийщиками, в частности, о ситуации с зерновым экспортом, российской агрессией против глобальной продовольственной стабильности. Я благодарен каждому и каждой в мировых СМИ, кто честно рассказывает своей аудитории об увиденном в нашем регионе, в нашей стране, — сказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил Воздушным силам ВСУ и защитникам неба из других видов и родов войск.

— Особенно благодарен 160-й Одесской и 208-й Херсонской зенитным ракетным бригадам, 302-му зенитному ракетному Харьковскому полку и воинам 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого за своевременное обнаружение целей, — добавил он.

Глава государства добавил, что каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских террористов, в частности, ракет и беспилотников Shahed будет “аргументом, что имеющихся санкций, давления против России недостаточно”.

— Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора, — добавил он.

Владимир Зеленский также провел совещание по “духовной независимости Украины” и дальнейших шагов для защиты прав и законных интересов граждан Украины в сфере религиозных отношений.

— Вскоре будут новости, — коротко сообщил он.

В частности украинский лидер анонсировал подготовку Доктрины Украины, которая будет предусматривать послевоенную трансформацию государства.

— Министр здравоохранения и министр социальной политики представили мне концепцию создания сети реабилитационных центров в Украине. Разный уровень и функционал, но абсолютно необходимые услуги реабилитации. Уже началась реализация. Министры представят все детали, — сказал он.

Также президент рассказал о своей встрече с руководителем Японского агентства международного сотрудничества, которое является одной из крупнейших в мире институтов поддержки экономического и социального развития.

— Ее работа схожа с работой, например, американского USAID, которую в Украине уже знают. Японское агентство сейчас реализует программу экстренного восстановления в Украине, а объем программы — полмиллиарда долларов. А в целом за время с начала полномасштабной агрессии это Японское агентство уже предоставило Украине поддержки на более чем миллиард долларов. И у нас есть потенциал для увеличения сотрудничества — именно об этом говорили: разминирование, энергетика, проекты в инфраструктуре, образование. Очень важно — строительство реабилитационных центров для преодоления последствий войны, — сообщил президент.

В конце обращения глава государства сообщил, что подписал указы о награждении 1 255 украинских воинов. В общем, с 24 февраля государственными наградами отмечены почти 51 тыс. украинских воинов, сообщил президент.

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за сегодняшний Рамштайн, а особенно — министра обороны США Остина за “очень четкие, недвусмысленные и мощные заявления”.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Порти
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