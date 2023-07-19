Ситуація на передовій та безпека українських портів – Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання Ставки верховного головнокомандувача головною темою стала безпека українських портів після виходу Росії із зернової угоди.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками 18 липня.

Він повідомив, що протягом дня провів засідання Ставки.

За його словами, під час Ставки були доповіді військових, розвідки, Служби безпеки, МВС.

– Питання зрозумілі – ситуація на передовій, усі гарячі напрямки – від Куп’янського до Херсонщини, Донецька область, південні райони Запорізької області. Розглянули питання щодо постачання боєприпасів і захисту від російських ракетних та дронових ударів, – повідомив він.

Основними питаннями Ставки були захист портів України та продовження продовольчого експорту морем.

– Це стратегічно важливе питання. І не лише для нашої держави. Торік завдяки нашій Чорноморській зерновій ініціативі вдалося запобігти ціновій кризі на глобальному продовольчому ринку. За ціновим вибухом неминуче почались би й політичні та міграційні кризи, зокрема в африканських та азійських країнах. Очевидно, російське керівництво зараз таки намагається спровокувати ці кризи, – сказав президент.

Володимир Зеленський вважає, що без експорту України дефіцит на глобальному ринку буде “дуже відчутним” не лише для найбідніших країн.

– Різні країни відчують: від Лівії та Єгипту до Бангладеш і Китаю. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб запобігти цьому. Зі свого боку розробляємо варіанти дій, домовленостей для того, щоб зберегти і українську глобальну роль гаранта продовольчої безпеки, і наші морські виходи на світовий ринок, і робочі місця для українців у портах та аграрній індустрії. Боремось і за світову безпеку, і за нашого українського фермера, – сказав він.

Український лідер додав, що напередодні мав зустріч із представниками африканських ЗМІ, які перед цим відвідали Херсонщину і Бучу, а також поспілкувалися з рідними жертв війни.

– Щоразу, коли журналісти з інших країн приїжджають в Україну та на власні очі бачать наслідки російської агресії, вони повертаються додому з правдою про цю війну. І ми говоримо з ними під час інтерв’ю не англійською чи французькою мовами – ні, ми говоримо мовою правди, і це дуже допомагає нам тримати та збільшувати увагу світу до України, до нашої боротьби за свободу. Ми говорили з африканськими медійниками, зокрема, про ситуацію із зерновим експортом, російською агресією проти глобальної продовольчої стабільності. Я вдячний кожному й кожній у світових ЗМІ, хто чесно розповідає своїй аудиторії про побачене в нашому регіоні, в нашій країні, – сказав він.

Володимир Зеленський також подякував Повітряним силам ЗСУ та захисникам неба з інших видів і родів військ.

– Особливо вдячний 160-й Одеській та 208-й Херсонській зенітним ракетним бригадам, 302-му зенітному ракетному Харківському полку і воїнам 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького за своєчасне виявлення цілей, – додав він.

Глава держави додав, що кожен факт використання компонентів із країн вільного світу для виробництва зброї російських терористів, зокрема, ракет і безпілотників Shahed буде “аргументом, що наявних санкцій, тиску проти Росії недостатньо”.

– Світ повинен настільки обмежити торговельні відносини з державою-терористом, щоб жодного компонента з вільного світу не можна було використати для терору, – додав він.

Володимир Зеленський також провів нараду щодо “духовної незалежності України” та подальших кроків для захисту прав і законних інтересів громадян України у сфері релігійних відносин.

– Невдовзі будуть новини, – коротко повідомив він.

Зокрема український лідер анонсував підготовку Доктрини України, яка передбачатиме повоєнну трансформацію держави.

– Міністр охорони здоровʼя та міністр соціальної політики представили мені концепцію створення мережі реабілітаційних центрів в Україні. Різний рівень і функціонал, але абсолютно необхідні послуги реабілітації. Вже почалася реалізація. Міністри представлять усі деталі, – сказав він.

Також президент розповів про свою зустріч із керівником Японського агентства міжнародного співробітництва, яка є однією з найбільших у світі інституцій підтримки економічного та соціального розвитку.

– Її робота схожа з роботою, приміром, американського USAID, яку в Україні вже знають. Японське агентство зараз реалізовує програму екстреного відновлення в Україні, а обсяг програми – пів мільярда доларів. А загалом за час від початку повномасштабної агресії це Японське агентство вже надало Україні підтримки на понад мільярд доларів. І в нас є потенціал для збільшення співпраці – саме про це говорили: розмінування, енергетика, проєкти в інфраструктурі, освіта. Дуже важливо – будівництво реабілітаційних центрів для подолання наслідків війни, – повідомив президент.

Наприкінці звернення глава держави повідомив, що підписав укази про нагородження 1 255 українських воїнів. Загалом, з 24 лютого державними нагородами відзначені майже 51 тис. українських воїнів, повідомив президент.

Зокрема, Володимир Зеленський подякував партнерам за сьогоднішній Рамштайн, а особливо – міністру оборони США Остіну за “дуже чіткі, недвозначні й потужні заяви”.

Джерело : Офіс президента

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