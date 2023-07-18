В КГГА оценили возможность и целесообразность введения бесплатного проезда в Киеве

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн, но проще сделать проезд бесплатным из-за имеющихся проблем.

Об этом в интервью LIGA.net сказал директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

— Как управленец я всегда считаю экономику предприятия. Сейчас 30 грн — это та стоимость проезда, которая бы давала развитие. Но на сегодняшний день общественный транспорт в Киеве имеет столько проблем и вызовов, что нам уже проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы к этому и придем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным, — сказал Кандибор.

Он отметил, что в таком случае необходимы будет “масштабная стратегия, понимание, благодаря чему мы будем его компенсировать”.

— Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц, зато их надо заполнить коммунальным транспортом, — сказал Кандибор.

Пока о полной ликвидации частных перевозчиков в Киеве речь не идет.

— В ближайшее время и в условиях войны — нет, — сказал Кандибор.

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