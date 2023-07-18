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У КМДА оцінили можливість і доцільність запровадження безплатного проїзду у Києві

У КМДА оцінили можливість і доцільність запровадження безплатного проїзду у Києві
Фото: УНІАН

Вартість проїзду у громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але простіше зробити проїзд безплатним через наявні проблеми.

Про це в інтерв’ю LIGA.net сказав директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

– Як управлінець я завжди рахую економіку підприємства. Зараз 30 грн – це та вартість проїзду, яка б давала розвиток. Але сьогодні громадський транспорт у Києві має стільки проблем і викликів, що нам уже простіше зробити його безоплатним. І, напевно, ми до цього й дійдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Врешті-решт, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним, – сказав Кандибор.

Він зазначив, що у такому випадку необхідні буде “масштабна стратегія, розуміння, завдяки чому ми будемо його компенсувати”.

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– Якщо ми сьогодні різко робимо увесь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць, натомість їх треба заповнити комунальним транспортом, – сказав Кандибор.

Поки що про повну ліквідацію приватних перевізників у Києві не йдеться.

– Найближчим часом і в умовах війни – ні, – сказав Кандибор.

Громадський транспорт, Київ, Проїзд, Ціни на проїзд
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