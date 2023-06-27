В Киеве отменили бесплатный проезд для учеников: сколько будет стоить и как получить скидку
С 1 июля по 31 августа проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным. При этом на период каникул за проездными будет действовать скидка 75%.
Об этом сообщили в КГГА.
Отмечается, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение Киев Цифровой, необходимо добавить ученический билет в аккаунт, введя его номер и пин-код. После этого нужно нажать Купить проездной.
— При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать Пополнить. Для учебных билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца, — объясняют в ведомстве.
Также по ученическому билету можно приобрести одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки не будут действовать.
Пополнить ученический, кроме того, можно в кассах КП Киевский метрополитен (Выдубичи 1, Почайная 1, Вокзальная), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП ГИОЦ.
Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений столицы.
Фото: Киевпастранс
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