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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве отменили бесплатный проезд для учеников: сколько будет стоить и как получить скидку

В Киеве отменили бесплатный проезд для учеников: сколько будет стоить и как получить скидку

С 1 июля по 31 августа проезд для учащихся в общественном транспорте будет платным. При этом на период каникул за проездными будет действовать скидка 75%.

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, чтобы приобрести проездной билет со скидкой в 75% через приложение Киев Цифровой, необходимо добавить ученический билет в аккаунт, введя его номер и пин-код. После этого нужно нажать Купить проездной.

— При пополнении через терминал самообслуживания нужно ввести номер ученического, расположенный под штрих-кодом или вставить карту в картридер, выбрать необходимый проездной и нажать Пополнить. Для учебных билетов будет применен льготный тариф на проездные, действующие в пределах месяца/второй половины месяца, — объясняют в ведомстве.

Также по ученическому билету можно приобрести одноразовые поездки, но в этом случае отдельные скидки не будут действовать.

Пополнить ученический, кроме того, можно в кассах КП Киевский метрополитен (Выдубичи 1, Почайная 1, Вокзальная), на сайте и в приложении EasyPay, а также на сайте КП ГИОЦ.

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Также, согласно решению Киевсовета, с 1 июля по 31 августа за проезд в городском общественном транспорте на общих основаниях должны платить курсанты высших военных учебных заведений столицы.

Фото: Киевпастранс

Общественный транспорт, Київ, КГГА, Проїзд, Цены на проезд, Школа
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