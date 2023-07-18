В ISW оценили, какие последствия для войны будет иметь атака на Крымский мост

Атака на мост через Керченский пролив, вероятно, будет иметь определенные последствия для российской военной логистики на юге Украины.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Кадры с места происшествия показывают, что один автодорожный пролет моста обвалился, еще один получил повреждения, однако не упал. Министерство транспорта России заявило, что удары не повредили железнодорожный мост или опоры автодорожного моста, а железнодорожное движение через пролив возобновилось через несколько часов после удара.

Оккупационные власти перенаправили гражданское движение из Крыма в Россию через оккупированный юг Украины. В Джанкойском районе Крыма и оккупированной Херсонской области в направлении Мелитополя образовались огромные пробки.

Российские туристы, которые бегут с полуострова, усложнили трафик и тем самым препятствуют военной логистике из Крыма в тыловые районы в Запорожской и Херсонской областях.

Поэтому оккупационные власти просят людей рассмотреть альтернативные маршруты выезда, чтобы не создавать транспортных проблем.

Источник : ISW

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