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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

В ISW оцінили, які наслідки для війни матиме атака на Кримський міст

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

Атака на міст через Керченську протоку, ймовірно, матиме певні наслідки для російської воєнної логістики на півдні України.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кадри з місця події показують, що один автодорожній проліт мосту обвалився, ще один зазнав пошкоджень, проте не впав. Міністерство транспорту Росії заявило, що удари не пошкодили залізничний міст або опори автодорожнього мосту, а залізничний рух через протоку відновився через кілька годин після удару.

Окупаційна влада перенаправила цивільний рух із Криму до Росії через окупований південь України. В Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області у напрямку Мелітополя утворилися величезні затори.

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Російські туристи, які тікають з півострова, ускладнили трафік і тим самим перешкоджають воєнній логістиці з Криму до тилових районів у Запорізькій та Херсонській областях.

Тому окупаційна влада просить людей розглянути альтернативні маршрути виїзду, щоб не створювати транспортних проблем.

У Генштабі ЗСУ та СБУ відмовилися коментувати удари по мосту. А в ISW наголошують, що міст через Керченську протоку та військові бази в окупованому Криму є законними цілями для Сил оборони України.

Джерело: ISW
Війна в Україні, Керченський міст, Крим
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