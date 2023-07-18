В ISW оцінили, які наслідки для війни матиме атака на Кримський міст

Атака на міст через Керченську протоку, ймовірно, матиме певні наслідки для російської воєнної логістики на півдні України.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кадри з місця події показують, що один автодорожній проліт мосту обвалився, ще один зазнав пошкоджень, проте не впав. Міністерство транспорту Росії заявило, що удари не пошкодили залізничний міст або опори автодорожнього мосту, а залізничний рух через протоку відновився через кілька годин після удару.

Окупаційна влада перенаправила цивільний рух із Криму до Росії через окупований південь України. В Джанкойському районі Криму та окупованій Херсонській області у напрямку Мелітополя утворилися величезні затори.

Російські туристи, які тікають з півострова, ускладнили трафік і тим самим перешкоджають воєнній логістиці з Криму до тилових районів у Запорізькій та Херсонській областях.

Тому окупаційна влада просить людей розглянути альтернативні маршрути виїзду, щоб не створювати транспортних проблем.

У Генштабі ЗСУ та СБУ відмовилися коментувати удари по мосту. А в ISW наголошують, що міст через Керченську протоку та військові бази в окупованому Криму є законними цілями для Сил оборони України.

Джерело : ISW

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