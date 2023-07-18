Как выглядит Крымский мост после повреждения: спутниковые снимки
Спутниковые снимки повреждений Крымского моста, на котором сегодня утром прогремели взрывы, были опубликованы в сети.
Соответствующие фото компании Maxar Technologies обнародовал журналист FT Кристофер Миллер.
— На новых спутниковых снимках, собранных Maxar, видно повреждения незаконного российского Крымского моста после утренней атаки, — говорится в комментарии.
Напомним, что 17 июля стало известно о новом взрыве на незаконно возведенном Крымском мосту. Известно, что упали по меньшей мере два пролета. Это привело к огромным пробкам и приостановке железнодорожного движения.
При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней.
Фото: Maxar Technologies
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская