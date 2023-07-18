Как выглядит Крымский мост после повреждения: спутниковые снимки

Спутниковые снимки повреждений Крымского моста, на котором сегодня утром прогремели взрывы, были опубликованы в сети.

Соответствующие фото компании Maxar Technologies обнародовал журналист FT Кристофер Миллер.

— На новых спутниковых снимках, собранных Maxar, видно повреждения незаконного российского Крымского моста после утренней атаки, — говорится в комментарии.

Напомним, что 17 июля стало известно о новом взрыве на незаконно возведенном Крымском мосту. Известно, что упали по меньшей мере два пролета. Это привело к огромным пробкам и приостановке железнодорожного движения.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что один разрушенный российский мост означает меньше сломанных украинских жизней.

Фото: Maxar Technologies

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