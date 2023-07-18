Военнослужащие могут демобилизоваться в случае утраты родственников на войне — президент подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет увольнять со службы военных, которые были призваны по мобилизации и проходят ее по контракту, если в семье этого военнослужащего погибли или пропали без вести члены семьи в период военного положения.
О статусе документа свидетельствует карточка соответствующего законопроекта № 8009, который опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
Президент вернул законопроект со своей подписью в парламент 18 июля, отмечается на сайте.
Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 26 закона О воинской обязанности и военной службе, в рамках чего предлагается установить дополнительное основание для увольнения с военной службы во время военного положения военнослужащих, которые проходят ее по призыву по мобилизации и по контракту.
Речь идет о случаях, когда близкие родственники военнослужащих погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.
Уточняется, что к перечню близких родственников относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка, родные брат (сестра) военнослужащих.
Соответствующий законопроект Верховная Рада приняла в целом 3 мая.
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