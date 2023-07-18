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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Військовослужбовці можуть демобілізуватися в разі втрати родичів на війні – президент підписав закон

Військовослужбовці можуть демобілізуватися в разі втрати родичів на війні – президент підписав закон
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє звільняти зі служби військових, які були призвані за мобілізацією та проходять її за контрактом, якщо в сім’ї цього військовослужбовця загинули або зникли безвісти члени родини в період воєнного стану.

Про статус документа свідчить картка відповідного законопроєкту № 8009, опублікованого на сайті Верховної Ради України.

Президент повернув законопроєкт зі своїм підписом до парламенту 18 липня, зазначається на сайті.

Проєкт закону передбачає внесення змін до статті 26 закону Про військовий обов’язок і військову службу, в рамках чого пропонується встановити додаткову підставу для звільнення з військової служби під час воєнного стану військовослужбовців, які проходять її за призовом під час мобілізації та за контрактом.

Йдеться про випадки, коли близькі родичі військовослужбовців загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Уточнюється, що до переліку близьких родичів належать чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба, рідні брат (сестра) військовослужбовців.

Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила в цілому 3 травня.

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Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Верховна Рада, Володимир Зеленський, демобілізація, Закон, Законопроект, українські військові
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