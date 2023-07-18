Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый

Ночью россияне запустили по Одессе шесть ракет Калибр, все их сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской ОВА.

Сначала враг выпустил несколько волн ударных беспилотников, чтобы истощить наши силы ПВО.

Затем россияне выпустили из акватории Черного моря по Одессе шесть крылатых ракет Калибр. Все ракеты удалось уничтожить, однако их обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов.

В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали.

Силы ПВО на подлете с моря уничтожили 21 ударный дрон Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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