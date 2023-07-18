Укр Рус Eng
Поддержать
Укр Рус Eng
Популярные
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Через дыры видно море: первые фото разрушений Крымского моста
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый

Patriot
Фото: Getty Images

Ночью россияне запустили по Одессе шесть ракет Калибр, все их сбила противовоздушная оборона.

Об этом сообщил Олег Кипер, глава Одесской ОВА.

Сначала враг выпустил несколько волн ударных беспилотников, чтобы истощить наши силы ПВО.

Затем россияне выпустили из акватории Черного моря по Одессе шесть крылатых ракет Калибр. Все ракеты удалось уничтожить, однако их обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домов.

В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, его госпитализировали.

Силы ПВО на подлете с моря уничтожили 21 ударный дрон Shahed-136.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 510-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Одесса, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночная атака РФ на Украину: ВСУ уничтожили 38 воздушных целей
Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 18.07.2023
Deepstate map
Все, что нужно для контрнаступления: в Пентагоне назвали приоритеты Рамштайна-14
Пентагон
В Николаеве после ночной атаки дронов тушат пожар на одном из объектов
миколаїв
Почти четыре десятка артсистем и 11 дронов — потери РФ за последние сутки
Бої на фронті
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (17.07.2023)
Ночью враг атаковал Одессу Калибрами: есть повреждения и раненый
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь