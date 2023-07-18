Вночі ворог атакував Одесу Калібрами: є пошкодження та поранений

Вночі росіяни запустили по Одесі шість ракет Калібр, всі їх збила протиповітряна оборона.

Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА.

Спочатку ворог випустив кілька хвиль ударних безпілотників, щоб виснажити наші сили ППО.

Потім росіяни випустили з акваторії Чорного моря по Одесі шість крилатих ракет Калібр. Усі ракети вдалося знищити, проте їхні уламки та вибухова хвиля пошкодили об’єкти портової інфраструктури, кілька приватних домівок.

У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізували.

Сили ППО на підльоті з моря знищили 21 ударний дрон Shahed-136.

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