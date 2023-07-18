На Шахтарському напрямку, в районах Рівнопілля на Донеччині та Новодарівки на Запоріжжі, російські окупанти намагалися відновити втрачене становище. Спроби противника виявилися невдалими.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18 липня.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Там тривають важкі бої, а протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

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— На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області, – йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, а на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян у районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

Зазначається, що ворог протягом доби завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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