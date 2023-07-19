Российские ракеты повредили зерновые терминалы в портах Одессы и Черноморска
Во время воздушной атаки ночью 19 июля Россия целенаправленно выпустила ракеты по зерновым терминалам в портах Одесса и Черноморск.
В Минвосстановления показали повреждения, которые получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra и CMA CGM Group.
Также повреждены резервуары и причалы Одесского порта.
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков считает это актом агрессии против всего мира, поскольку государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно — вопрос выживания.
— Зерновая и портовая инфраструктура должны быть защищены миром. Это гарантия прежде всего для продовольственной безопасности мира, — подчеркнул он.
РФ атаковала Одесскую область ночью 19 июля ракетами Х-22, Х-59, Оникс, а также дронами-камикадзе типа Shahed-136.
В целом оккупанты выпустили по портовой и критической инфраструктуре Одесской области одну управляемую авиационную ракету Х-59, восемь крылатых ракет Х-22, шесть крылатых ракет Оникс и восемь ударных БпЛА Shahed-136/131.
Фото: Мінвідновлення
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая