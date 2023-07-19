Російські ракети пошкодили зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська

Під час повітряної атаки вночі 19 липня Росія цілеспрямовано випустила ракети по зернових терміналах в портах Одеса та Чорноморськ.

У Мінвідновлення показали пошкодження, яких зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів і перевізників Kernel, Viterra та CMA CGM Group.

Також пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков вважає це актом агресії проти всього світу, оскільки держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання.

– Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія передусім для продовольчої безпеки світу, – наголосив він.

РФ атакувала Одеську область вночі 19 липня ракетами Х-22, Х-59, Онікс, а також дронами-камікадзе типу Shahed-136.

Загалом окупанти випустили по портовій та критичній інфраструктурі Одеської області одну керовану авіаційну ракету Х-59, вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет Онікс та вісім ударних БпЛА Shahed-136/131.

Фото: Мінвідновлення

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