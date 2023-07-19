Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры

Военным дали поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам утреннего селекторного совещания.

По словам главы государства, во время него он заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Николаевской областям и другим регионам.

— Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни, — написал глава государства в Telegram.

О последствиях ударов президента проинформировали вице-премьер Александр Кубраков и министр МВД Игорь Клименко.

Также были доклады главкома Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

Ночью 19 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе и области. Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Также утром 19 июля российские войска атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

В целом силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.

Источник: Владимир Зеленский

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