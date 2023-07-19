Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Военным дали поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам утреннего селекторного совещания.
По словам главы государства, во время него он заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Николаевской областям и другим регионам.
— Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни, — написал глава государства в Telegram.
О последствиях ударов президента проинформировали вице-премьер Александр Кубраков и министр МВД Игорь Клименко.
Также были доклады главкома Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.
Ночью 19 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе и области. Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.
Также утром 19 июля российские войска атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.
В целом силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.
Источник: Владимир Зеленский
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая