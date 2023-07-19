Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Помощь для малообеспеченных семей: кто может претендовать и как получить
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
В Польше самолет упал на ангар с людьми: пятеро погибших, есть раненые
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Военным дали поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам утреннего селекторного совещания.

По словам главы государства, во время него он заслушал информацию о ночных российских ударах по Одесской, Николаевской областям и другим регионам.

— Российские террористы абсолютно сознательно целились в инфраструктуру зерновой сделки, и каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни, — написал глава государства в Telegram.

О последствиях ударов президента проинформировали вице-премьер Александр Кубраков и министр МВД Игорь Клименко.

Также были доклады главкома Валерия Залужного и командующего ВВС Николая Олещука.

Ночью 19 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе и области. Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

Также утром 19 июля российские войска атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств.

В целом силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей.

Источник: Владимир Зеленский

Война в Украине, Владимир Зеленский, Житомирская область, Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ приказала археологам найти “доказательства”, что имеет отношение к Херсонесу — ЦНС
Херсонес
Список 31 и самолет в Ростове: как оккупанты вывозят детей с Донбасса в Россию
діти
РФ после массированной атаки завела ракетоносители в пункты базирования
Кораблі РФ
Испания передает Украине танки Leopard, боеприпасы и полевой госпиталь — Минобороны
Leopard 2A4
Российского комбрига Иванова с позывным Ташкент ликвидировали под Луганском
Денис Іванов (Ташкент)
Видео
Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Оксана Лотоцкая
Горькая потеря: под Бахмутом погиб декоратор-постановщик проектов телеканала СТБ
Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Обстрел Белополья в Сумской области: есть погибшие и раненые
Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине
Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Не бурили столько даже до войны! Укргаздобыча устанавливает рекорды
Зеленский поручил военным усилить защиту портовой инфраструктуры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь