Надеялся получить квартиру в Крыму: в Одесской области агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы
Российского агента, который передавал ФСБ разведданные о Силах обороны на территории Одесской области, приговорили к 15 годам лишения свободы.
После начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник “сливал” агрессору информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря.
Также он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в частности расчетов Javelin.
— В случае успешного выполнения вражеских задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму. Ему пообещали жилую недвижимость стоимостью $200 тыс., — сообщили в СБУ.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности в пользу страны-агрессора.
Вражеским пособником оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа.
В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких тестовых заданий мужчину перевели в “режим ожидания” до поступления основных указаний.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.Оксана Лотоцкая