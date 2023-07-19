Надеялся получить квартиру в Крыму: в Одесской области агента ФСБ приговорили к 15 годам тюрьмы

Российского агента, который передавал ФСБ разведданные о Силах обороны на территории Одесской области, приговорили к 15 годам лишения свободы.

После начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленник “сливал” агрессору информацию о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря.

Также он собирал сведения о боевой подготовке сухопутных подразделений ВСУ на полигонах южного региона, в частности расчетов Javelin.

— В случае успешного выполнения вражеских задач российский агент надеялся получить от своих кураторов квартиру в оккупированном Крыму. Ему пообещали жилую недвижимость стоимостью $200 тыс., — сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в Одесской области во время проведения им разведдеятельности в пользу страны-агрессора.

Вражеским пособником оказался бывший военный химик-разведчик, который до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа.

В 2010 году его завербовала российская спецслужба и после нескольких тестовых заданий мужчину перевели в “режим ожидания” до поступления основных указаний.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

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